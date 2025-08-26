SplashUOL
Êta Mundo Melhor!

'Êta Mundo Melhor!': fofoca de Cunegundes muda os rumos da vida de Dita

Colaboração para Splash, em São Paulo
Dita (Jeniffer Nascimento) e Cunegundes (Elizabeth Savala) em 'Êta Mundo Melhor!'
Dita (Jeniffer Nascimento) e Cunegundes (Elizabeth Savala) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo

Hoje, terça-feira (26), Cunegundes inventa história mentirosa para Candinho em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Cunegundes afirma a Candinho que Dita e Quincas estão juntos. Cenas depois, Quincas procura Candinho para afirmar que ama Dita. A partir daí, o protagonista se afastará drasticamente da ideia de retomar seu romance com a cantora, que sofrerá bastante por isso.

Estela revela a Celso que viveu com outro homem no passado. Mais tarde, a enfermeira desabafa com Dita sobre a reação de Celso a seu passado.

Ainda nesta terça, Zé dos Porcos protege Jurema de Maria Divina e Medeia. Araújo ameaça demitir Alarico caso ele fale novamente a verdade sobre os ingredientes dos biscoitos.

Ernesto chantageia Zulma. Samir planeja expulsar Ernesto da casa de Zulma.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

