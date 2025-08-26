'Êta Mundo Melhor!': fofoca de Cunegundes muda os rumos da vida de Dita

Hoje, terça-feira (26), Cunegundes inventa história mentirosa para Candinho em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Cunegundes afirma a Candinho que Dita e Quincas estão juntos. Cenas depois, Quincas procura Candinho para afirmar que ama Dita. A partir daí, o protagonista se afastará drasticamente da ideia de retomar seu romance com a cantora, que sofrerá bastante por isso.
Estela revela a Celso que viveu com outro homem no passado. Mais tarde, a enfermeira desabafa com Dita sobre a reação de Celso a seu passado.
Ainda nesta terça, Zé dos Porcos protege Jurema de Maria Divina e Medeia. Araújo ameaça demitir Alarico caso ele fale novamente a verdade sobre os ingredientes dos biscoitos.
Ernesto chantageia Zulma. Samir planeja expulsar Ernesto da casa de Zulma.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.