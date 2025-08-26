Eliana exalta trio com Xuxa e Angélica no Criança Esperança: 'É uma honra'

Eliana e Angélica foram até a mansão do Estrela da Casa na manhã de hoje para participar da primeira "Prova do Jingle". As duas vão se unir a Xuxa em outubro na condução do Criança Esperança.

O que aconteceu

A competição, que vale imunidade, desafia os artistas a criarem a identidade sonora da campanha dos 40 anos do Criança Esperança. Eles precisaram o usar o conceito: "Todo futuro começa com um sonho. E todo sonho merece uma chance".