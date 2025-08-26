Eliana exalta trio com Xuxa e Angélica no Criança Esperança: 'É uma honra'

Eliana e Angélica foram até a mansão do Estrela da Casa na manhã de hoje para participar da primeira "Prova do Jingle". As duas vão se unir a Xuxa em outubro na condução do Criança Esperança.
O que aconteceu
A competição, que vale imunidade, desafia os artistas a criarem a identidade sonora da campanha dos 40 anos do Criança Esperança. Eles precisaram o usar o conceito: "Todo futuro começa com um sonho. E todo sonho merece uma chance".
É uma honra subir neste palco pela segunda vez, agora para comandar esse show de esperança e amor. Comemorar os 40 anos de Criança Esperança ao lado das queridas Xuxa e Angélica vai ser muito especial. Esse trio está de volta para o bem de tantas crianças e adolescentes. Eliana
O grupo vencedor terá sua música veiculada na campanha do Criança Esperança e em plataformas de áudio a partir de setembro. O show do projeto vai ao ar no dia 27 de outubro, na Globo. Os jingles são avaliados por Samantha Almeida, diretora de Marketing da Globo; Cristovam Ferrara, diretor de Valor Social da Globo; e Renno Poeta, produtor musical.
Pra mim é muita emoção estar na comemoração dos 40 anos do projeto e ainda comemorando esse nosso momento juntas. Aquele momento foi especial pro público e também pra gente. E reviver isso, celebrando esse marco, é muito legal. Eu estreei na TV Globo no Criança Esperança, então para mim é sempre uma festa, uma celebração, e agora não vai ser diferente. Angélica
