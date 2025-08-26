Elisa Sanches será destaque no Carnaval: 'Meretrizes são mulheres de garra'

A atriz pornô e influenciadora Elisa Sanches, 44, vai desfilar pela Unidos do Porto da Pedra no Carnaval de 2026.

O que aconteceu

A escola de São Gonçalo vai homenagear as profissionais do sexo, com o enredo "Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite". O enredo foi desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e o enredista Diego Araujo.

Elisa sairá em um dos carros alegóricos da escola. "Para mim é uma honra desfilar numa escola que abraça um tema de tanta força. Meretrizes são mulheres de garra, de luta, de independência, muitas vezes mães. São histórias reais que mostram que, por trás de qualquer personagem, existe uma mulher comum, dona de casa, trabalhadora, com sonhos e fragilidades", diz.