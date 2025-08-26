Eliana expõe comentários de haters sobre sua idade e aparência: 'Desapegar'

Eliana, 52, publicou em suas redes sociais um desabafo sobre as críticas que recebe por conta de sua idade e aparência.

O que aconteceu

A apresentadora mostrou um compilado de comentários indelicados dessa natureza. "Engordou muito", "tá velha", "olha a barriga", "emagreceu demais", "está parecendo uma caveira" foram algumas das mensagens que ela reuniu, em um vídeo que publicou no Instagram tratando do assunto.

Eliana incentivou as seguidoras a não darem atenção a esse tipo de crítica. "A saúde mental adverte: você nunca vai estar livre de críticas, tá? E se for ouvir cada comentário, cada opinião contraditória que pinta por aqui, a gente vai ficar bem maluca. O jeito é desapegar e entender que muitas vezes as mensagens, como essas e outras, falam muito mais sobre de quem diz do que de quem recebe."