SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Eliana expõe comentários de haters sobre sua idade e aparência: 'Desapegar'

Colaboração para Splash, em Londrina
Eliana admitiu ser alvo de comentários tóxicos sobre sua aparência
Eliana admitiu ser alvo de comentários tóxicos sobre sua aparência Imagem: Maurício Fidalgo/Globo

Eliana, 52, publicou em suas redes sociais um desabafo sobre as críticas que recebe por conta de sua idade e aparência.

O que aconteceu

A apresentadora mostrou um compilado de comentários indelicados dessa natureza. "Engordou muito", "tá velha", "olha a barriga", "emagreceu demais", "está parecendo uma caveira" foram algumas das mensagens que ela reuniu, em um vídeo que publicou no Instagram tratando do assunto.

Eliana incentivou as seguidoras a não darem atenção a esse tipo de crítica. "A saúde mental adverte: você nunca vai estar livre de críticas, tá? E se for ouvir cada comentário, cada opinião contraditória que pinta por aqui, a gente vai ficar bem maluca. O jeito é desapegar e entender que muitas vezes as mensagens, como essas e outras, falam muito mais sobre de quem diz do que de quem recebe."

Ela também aconselhou as mulheres que a acompanham a cultivarem, acima de tudo, o amor próprio. "Vão falar do seu corpo, da sua aparência, das suas escolhas? Sempre vão falar! Mas o que realmente importa é você aprender a se amar, a se respeitar e a se orgulhar de quem é. Não é fácil, eu sei. Mas, quando a gente se abraça de verdade, nada nos derruba! Vamos?"

Imagem
Imagem: Reprodução/Instagram

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.