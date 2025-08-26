'É preciso descansar': Autora coreana fala da pressão por sucesso e cura

Em um mundo acelerado por mensagens instantâneas e inteligências artificiais que prometem otimizar cada aspecto da vida, o ato de escrever uma carta parece quase um gesto de rebeldia. É nesse território de afeto e toque que a escritora sul-coreana Baek Seung-yeon constrói seu refúgio em "A Loja de Cartas de Seul", lançado recentemente no Brasil pela Editora Intrínseca.
Em conversa com Splash, a autora conta que para ela a diferença entre teclar em uma tela e deslizar uma caneta sobre o papel é a essência de preservar um "mundo analógico". Não se trata de qual método é melhor, mas de proteger um espaço onde o "toque" e o carinho podem ser sentidos de forma palpável.
Acho que uma carta é a soma de todo o carinho que se tem por alguém.
Essa defesa do insubstituível se torna ainda mais crucial em tempos de IA. Embora reconheça a evolução dos algoritmos, que deixaram de ser um "brinquedo relativamente bem feito" para se tornarem uma ferramenta complexa, Baek Seung-yeon acredita que a tecnologia jamais poderá replicar o essencial.
Um programa de inteligência artificial nunca poderia substituir esse tipo de 'sentimento sincero' e 'realismo'.
Para Seung-yeon, o ato de escrever se tornará ainda mais valioso, pois as pessoas sempre buscarão o que é único e humano.
O cenário para essa busca é a Geulwoll, a loja de cartas que funciona como um personagem central na trama. Inspirada em um local real, com suas grandes janelas e paredes cor de damasco, a loja foi concebida como um "local de descanso" e um "espaço em branco".
Eu queria que o espaço em branco fosse o momento de tomar o fôlego necessário para dar o próximo passo.
Esse refúgio se estende à própria cidade de Seul, que, apesar de sua imensidão, oferece um precioso "anonimato". Para a protagonista Hyoyeong, ser uma passante na metrópole foi uma forma de se desligar dos sufocantes papéis sociais de boa filha e boa profissional, permitindo que ela se reencontrasse.
A obra também mergulha de forma corajosa na gigantesca pressão da sociedade sul-coreana, onde o recomeço é frequentemente visto como fracasso. A autora explica que, para as gerações de 1980 e 1990, o sucesso é uma forma de retribuir o esforço dos pais, uma pressão especialmente forte sobre os primogênitos.
Ela mesma confessa ter sofrido calada para não preocupar a família. É por isso que seu livro carrega um desejo de conforto.
Quero que as pessoas se deem um tempo para descansar quando a vida ficar pesada demais.
Ao ser questionada sobre as semelhanças temáticas entre sua obra e o clássico brasileiro 'Central do Brasil', de Walter Salles, a reação de Baek Seung-yeon foi de entusiasmo genuíno. A autora admitiu não conhecer o filme, lançado quando tinha apenas nove anos, e que o procurou assim que recebeu a pergunta.
A experiência a transportou para um lugar de afeto, confessando ter sentido uma "profunda nostalgia" ao ver as legendas em coreano dos anos 1990 e a paisagem brasileira daquela época. Sua conclusão sobre o filme foi direta e calorosa: "Eu adorei!".
A análise de Seung-yeon sobre a obra brasileira foi precisa, captando sua essência ao concluir que "talvez os sentimentos sinceros sejam aqueles que demoram a chegar". Ela observou essa verdade na jornada dos personagens, onde os sentimentos reais só surgem "quando atravessamos a escuridão e as profundezas do desconforto e do desespero".
Inspirada pela atemporalidade da mensagem do filme, ela considerou que uma adaptação de sua própria história seria possível se conseguisse retratar essa mesma profundidade emocional. A autora agradeceu pela pergunta, que a fez assistir ao filme e imaginar novas possibilidades para seu livro.
Ao final, a mensagem de Baek Seung-yeon transcende o papel e a caneta. Ela lembra que um pequeno gesto, como um post de um leitor que a impediu de desistir da escrita, pode se tornar uma "energia poderosa" para a vida inteira de alguém. Para ela, a tecnologia não é inimiga do afeto; uma captura de tela de uma mensagem de apoio pode ser uma forma moderna de carta. O que realmente importa é a intenção por trás das palavras.
Seja por cartas, do facetime ou de mensagens de texto, o que importa são a coragem para dizer aquilo que se quer dizer e o amor compartilhado entre as pessoas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.