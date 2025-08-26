Donald Trump faz comentário surpreendente sobre noivado de Taylor Swift

Donald Trump, 79, reagiu à notícia do noivado entre Taylor Swift, 35, e Travis Kelce, 35.
O que aconteceu
O presidente americano desejou sorte à cantora e ao atleta, chegando a tecer elogios a ambos. "Bem, eu desejo muita sorte a eles. Acho que ele é um grande jogador [de futebol americano] e um cara legal, e acho que ela é uma pessoa incrível. Então desejo muita sorte a eles", declarou, durante uma reunião de gabinete ao vivo, ao ser questionado por um repórter sobre o assunto.
A atitude de Trump surpreendeu, já que ele e Taylor são desafetos políticos declarados. O presidente havia chegado a publicar "Eu odeio Taylor Swift" em suas redes sociais, após a cantora, no ano passado, ter declarado apoio à principal rival dele, Kamala Harris, 60, nas últimas eleições presidenciais norte-americanas.
Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram o noivado na tarde de hoje. Ela compartilhou fotos do pedido de casamento feito pelo amado. "Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar", brincou, na legenda da publicação.
