SplashUOL
Assine UOL
Dona de Mim

'Dona de Mim' hoje (26): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Leo (Clara Moneke) e Jaques (Marcello Novaes) em Dona de Mim
Leo (Clara Moneke) e Jaques (Marcello Novaes) em Dona de Mim Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (26) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Samuel afirma a Jaques que Rosa está bem. Alan vai ao salão de Ryan e o flagra com Vespa e Durval. Tânia provoca Jaques diante de Ricardo. Davi defende Jaques para Samuel. Rosa repreende as atitudes de Jaques, que tenta responsabilizar Leo por colocá-lo contra a mãe. Jaques garante a Filipa que deseja protegê-la. Vespa e Durval agridem Lucas para ameaçar Ryan. Marlon pede que Kami evite ir ao salão às segundas-feiras. Jaques arma para Leo.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.