'Dona de Mim': o vídeo comprometedor que arruína a vida de Leo

Davi comenta com Jaques sobre as desconfianças de Samuel. Jaques mostra a Davi o vídeo de Leo supostamente roubando sua carteira.

Deco se reaproxima de Nina e furta a carteira de Jaques. Ao final do capítulo, o vilão acusa Leo de roubo.

Também neste capítulo: Palmeira insinua a Manuel que Marlon sabe de sua chantagem. Leo conversa com Filipa sobre Stephany. Tânia sugere que Samuel verifique todas as contas da Boaz.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

