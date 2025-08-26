'Dona de Mim': o vídeo comprometedor que arruína a vida de Leo

Amanhã, quarta-feira (27), Leo (Clara Moneke) vai ser acusada de crime em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Leo pega a carteira que Jaques posicionou diante da câmera. Ela faz isso sem saber que estava sendo filmada, e a devolve para o quarto do empresário.
Davi comenta com Jaques sobre as desconfianças de Samuel. Jaques mostra a Davi o vídeo de Leo supostamente roubando sua carteira.
Deco se reaproxima de Nina e furta a carteira de Jaques. Ao final do capítulo, o vilão acusa Leo de roubo.
Também neste capítulo: Palmeira insinua a Manuel que Marlon sabe de sua chantagem. Leo conversa com Filipa sobre Stephany. Tânia sugere que Samuel verifique todas as contas da Boaz.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
