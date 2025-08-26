Barney elogia trama: 'Odete está perdidinha, apaixonada por vagabundo'

A dinâmica entre Odete Roitman e César em "Vale Tudo" é divertida e cheia de nuances, avaliou Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL. O colunista do UOL ressaltou como César desafia Odete de forma inédita na trama, dando novo fôlego à vilã. Barbara Saryne concorda com a visão e diz que o personagem tem a divertido.
Segundo Barney, o embate entre os personagens revela não só disputas de ego, mas também um interesse pessoal, enquanto o comportamento irreverente de César traz humor e imprevisibilidade ao enredo.
"Ela tá completamente apaixonada pelo César. Pela primeira vez, um desses vagabundos que ela encontra na rua está desafiando ela de alguma maneira. Ela está perdidinha", disse Barney.
Cara, por mais que o Cesar seja esse canalha, eu tô me divertindo muito com o personagem. Eu tô achando muito legal. Eu adoro a maneira como ele esculacha a Maria de Fátima, e ele no final sempre se dando bem. Ele fala assim: 'Nem sei se esse filho é meu e tal'. A Maria de Fátima é vida louca. Então acho engraçado assim a maneira como ele fala e a cena toda foi divertida. Eu imaginei outra postura da Odete Roitman, mas acho que ela quis ali mostrar que ela ganhou. O ego falou mais forte, né?
Barbara Saryne
Ela também destacou o diferencial de César. "É que os outros só fazem o que ela quer. Todo mundo só faz o que ela quer. E ela encontrou alguém que bate de frente, né?".
