Barney elogia trama: 'Odete está perdidinha, apaixonada por vagabundo'

A dinâmica entre Odete Roitman e César em "Vale Tudo" é divertida e cheia de nuances, avaliou Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL. O colunista do UOL ressaltou como César desafia Odete de forma inédita na trama, dando novo fôlego à vilã. Barbara Saryne concorda com a visão e diz que o personagem tem a divertido.

Segundo Barney, o embate entre os personagens revela não só disputas de ego, mas também um interesse pessoal, enquanto o comportamento irreverente de César traz humor e imprevisibilidade ao enredo.

"Ela tá completamente apaixonada pelo César. Pela primeira vez, um desses vagabundos que ela encontra na rua está desafiando ela de alguma maneira. Ela está perdidinha", disse Barney.