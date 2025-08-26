Deborah Secco explica como seu divórcio afetou a filha: 'Se isolou'

Deborah Secco, 45, relatou os efeitos de seu divórcio na saúde mental da filha Maria Flor, de oito anos.

O que aconteceu

Atriz diz que a filha "se isolou". No podcast Mil e Uma Tretas, Deborah explicou: "A Maria, com a minha separação, ela se isolou. Então, a gente teve que correr atrás desse social na escola".

Deborah se surpreendeu com a importância da vida social para as crianças. "Foi um movimento muito grande para [recuperar] esse social que é tão ativo aos oito anos. Eu não sabia que era tanto. Ela ser pertencente, as amigas saem todo final de semana juntas, é viagem junto, compram roupa junto, querem se vestir igual, fazer as mesmas coisas", refletiu.