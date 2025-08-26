Muita mudança: as 4 bombas que a neta de Nise joga na história de Vale Tudo

Na quarta, a cuidadora revela a Leonardo sua intenção de se casar com ele. Já no capítulo seguinte, ela anuncia a Odete que se casou com o filho renegado da vilã, que fica incrédula.

"O meu marido tem direito a um terço de tudo, dona Odete", dirá Ana Clara. A partir daí, a estudante de medicina terá mais munições para chantagear Odete e chegará mais perto de revelar toda a verdade para os Roitman.

Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Além disso, Leonardo surgirá como potencial doador de medula para Afonso (Humberto Carrão). Diagnosticado com leucemia, o riquinho precisará de alguém com sangue compatível. Odete correrá atrás de fazer exames no filho rejeitado para descobrir se ele pode ser doador.

Outra reviravolta é a presença de Maria de Fátima (Bella Campos) na casa de Ana Clara. Ela seguirá Odete nos próximos capítulos e descobrirá a residência onde Leonardo vive nos últimos 13 anos.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.