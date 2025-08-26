Muita mudança: as 4 bombas que a neta de Nise joga na história de Vale Tudo

Ana Clara (Samantha Jones) começa a por em prática seu plano de destruir Odete Roitman (Debora Bloch) nesta terça-feira (26), em "Vale Tudo" (Globo). Entenda.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Nesta terça, Ana Clara reclama de Odete com Leonardo. No final do capítulo, a neta de Nise (Teca Pereira) participa do grupo do AA para encontrar Heleninha (Paolla Oliveira). Seu objetivo é se aproximar cada vez mais da filha de Odete e irmã de Leonardo (Guilherme Magon).
Na quarta, a cuidadora revela a Leonardo sua intenção de se casar com ele. Já no capítulo seguinte, ela anuncia a Odete que se casou com o filho renegado da vilã, que fica incrédula.
"O meu marido tem direito a um terço de tudo, dona Odete", dirá Ana Clara. A partir daí, a estudante de medicina terá mais munições para chantagear Odete e chegará mais perto de revelar toda a verdade para os Roitman.
Além disso, Leonardo surgirá como potencial doador de medula para Afonso (Humberto Carrão). Diagnosticado com leucemia, o riquinho precisará de alguém com sangue compatível. Odete correrá atrás de fazer exames no filho rejeitado para descobrir se ele pode ser doador.
Outra reviravolta é a presença de Maria de Fátima (Bella Campos) na casa de Ana Clara. Ela seguirá Odete nos próximos capítulos e descobrirá a residência onde Leonardo vive nos últimos 13 anos.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.