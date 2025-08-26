Candinho despacha Dita após mentira 'cabeluda' em 'Êta Mundo Melhor!'

Cunegundes inventa para Dita que Candinho está ajudando Quincas a reatar o casamento com ela. Isso vai bastar para que Dita se afaste do empresário.

Ainda nesta terça-feira, Estela confessa a Dita que acreditou que Celso era o amor de sua vida. Celso desabafa com Candinho, que sugere que o primo procure Estela. No entanto, a enfermeira não aceita as desculpas do .

Além disso, Tamires questiona Francine sobre a origem de seu dinheiro. Depois, Lúcio se aproxima de Margarida.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

