Bruce Willis tem saúde ótima, mas cérebro está falhando, diz esposa

Emma Heming Willis, mulher de Bruce Willis, deu detalhes do estado de saúde do ator. Ele foi diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos.

Bruce ainda tem muita mobilidade. A saúde dele é ótima, no geral. É o cérebro que está falhando. A linguagem está se deteriorando e precisamos aprender a nos adaptar. Temos um jeito de nos comunicarmos com ele, que é apenas... um jeito diferente.

O que aconteceu

Ela percebeu que havia algo de errado quando o ator passou a "ficar mais quieto" em situações sociais. Antes, ele era muito "falador e engajado". "Quando a família se reunia, ele 'derretia' um pouco. Ele parecia distante, frio. Nada como Bruce, que é muito caloroso e afetuoso. Mudar completamente foi alarmante e assustador", disse, em uma prévia do especial "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey."