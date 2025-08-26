Sucesso de 'Vale Tudo' alavanca audiência de Estrela da Casa, avalia Barney

O crescimento expressivo da audiência do reality musical "Estrela da Casa" nesta segunda temporada está diretamente ligado ao sucesso da novela "Vale Tudo", afirmou Chico Barney, comentarista do Central Splash. Segundo ele, o programa atingiu 16,61 pontos de média na estreia, um aumento de 22% em relação ao ano anterior, refletindo o engajamento do público e a estratégia de programação da Globo.
O fenômeno ocorre porque a novela tem atraído um público maior para a emissora, que permanece sintonizado para assistir ao reality musical.
A audiência da Estrela da Casa cresceu 22% com mais público que todos os episódios do primeiro ano. Isso tem uma explicação, pelo menos minha, é uma teoria minha, de que Vale Tudo está bombando. E aí o percentual de pessoas que continuam com a TV ligada na Globo depois acompanhou, se a gente for ver, é dois pontos a mais, assim como a novela deu dois pontos a mais do que ano passado. Então eu acho que o sucesso de Estrela da Casa vai estar muito casado aí também com o sucesso da novela que estiver precedendo no caso.
Chico Barney
Cantinhas avaliou que o público está mais disposto a dar uma chance ao programa, apontando o esforço de divulgação e mudanças anunciadas. "E, fora isso, a gente pode acrescentar também a divulgação, o esforço que teve nessa divulgação aí. Os nomes foram revelados bem antes da estreia. A Ana Clara sempre fazendo questão de dizer que o programa seria diferente e que tudo que o público não gostou não teria nessa nova temporada. Então, eu vi que o público tá mais disposto pra dar essa chance pra assistir.
Dantas destacou ações promocionais intensas, como show de Michel Teló no metrô e ampla presença na mídia. "A divulgação foi pesada. Botaram o Michel Teló pra fazer um show no metrô ontem de manhã. Botaram o Michel Teló pra fazer um show. Realmente, a divulgação esse ano foi pesada.
