Sucesso de 'Vale Tudo' alavanca audiência de Estrela da Casa, avalia Barney

O crescimento expressivo da audiência do reality musical "Estrela da Casa" nesta segunda temporada está diretamente ligado ao sucesso da novela "Vale Tudo", afirmou Chico Barney, comentarista do Central Splash. Segundo ele, o programa atingiu 16,61 pontos de média na estreia, um aumento de 22% em relação ao ano anterior, refletindo o engajamento do público e a estratégia de programação da Globo.

O fenômeno ocorre porque a novela tem atraído um público maior para a emissora, que permanece sintonizado para assistir ao reality musical.