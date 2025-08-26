SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

Antes de descobrir câncer, Afonso recebe notícia avassaladora em Vale Tudo

Colaboração para Splash, em São Paulo
Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo'
Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Afonso passa mal e descobre uma novidade no capítulo de amanhã, quarta-feira (27), em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Afonso passa mal após Heleninha notar manchas roxas em seu corpo e seu nariz sangrar. Cenas depois, Igor nota o cansaço do herdeiro da TCA, o que acende outro sinal de alerta.

Ele é diagnosticado com leucemia mielóide ainda esta semana. Em breve, os médicos dirão que ele precisa de um transplante de medula para ser curado.

Mas pouco antes do diagnóstico, Afonso descobre que não é pai do filho de Fátima. Além disso, Afonso entrega a Odete o relatório que fez sobre as finanças da TCA, onde constata que Marco Aurélio vem extorquindo a empresa há anos.

Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo'
Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda nesta quarta, Raquel despreza Maria de Fátima. Odete confronta Marco Aurélio. Ivan pressiona Gerson a confessar que foi Odete quem armou contra ele.

Ana Clara conversa com Leonardo sobre sua intenção de se casar com ele. Depois, Celina compra a casa da Paladar e coloca no nome de Raquel e Poliana.

No fim do capítulo, Celina pede segredo a Odete sobre sua aquisição, e Heleninha ouve.

Continua após a publicidade

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

3.055 votos
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Divulgação/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fabio Rocha/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
3.055 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.