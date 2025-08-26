Antes de descobrir câncer, Afonso recebe notícia avassaladora em Vale Tudo

Ele é diagnosticado com leucemia mielóide ainda esta semana. Em breve, os médicos dirão que ele precisa de um transplante de medula para ser curado.

Mas pouco antes do diagnóstico, Afonso descobre que não é pai do filho de Fátima. Além disso, Afonso entrega a Odete o relatório que fez sobre as finanças da TCA, onde constata que Marco Aurélio vem extorquindo a empresa há anos.

Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda nesta quarta, Raquel despreza Maria de Fátima. Odete confronta Marco Aurélio. Ivan pressiona Gerson a confessar que foi Odete quem armou contra ele.

Ana Clara conversa com Leonardo sobre sua intenção de se casar com ele. Depois, Celina compra a casa da Paladar e coloca no nome de Raquel e Poliana.

No fim do capítulo, Celina pede segredo a Odete sobre sua aquisição, e Heleninha ouve.