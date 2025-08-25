Quem é a mãe de Ana Castela, que chamou atenção nos bastidores de Barretos

Michele é mãe de Ana e da caçula Antonella, de 9 anos, fruto do casamento com o empresário e pecuarista Rodrigo Castela. Apesar de estar acostumada a acompanhar a filha nos palcos, ela também já mostrou talento musical, cantando ao lado de Ana em programas como Domingão com Huck e Altas Horas.

Nas redes sociais, atua como influenciadora digital, divulgando marcas parceiras e compartilhando a rotina em família.

Do apoio ao posicionamento público

Em março de 2024, ela defendeu Ana Castela após a sertaneja ser acusada de plágio pela música Ram Tchum, feita em parceria com Dennis DJ e MC GW. À época, Michele rebateu as críticas do cantor Antony, que sugeria semelhança com Ram Tchuuuu (2022), e reforçou a versão da filha de que a composição foi inspirada em experiências pessoais.

Michele e Ana Castela, Antony e Gabriel Imagem: Reprodução/Instagram

*Com informações de reportagem publicada em 15/03/2024