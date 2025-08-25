Quem é a mãe de Ana Castela, que chamou atenção nos bastidores de Barretos

Ana Castela, 21, não brilhou sozinha na arena da 70ª Festa do Peão de Barretos. Nos bastidores, quem também chamou a atenção do público foi a mãe da cantora, Michele Castela.
O que aconteceu
Com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, Michele recebeu muitos elogios, tanto pela semelhança com a filha quanto pelo estilo. Ela escolheu um vestido longo de mangas da grife Amissima, combinado com chapéu da Eldorado Company e botas Schutz, look que rendeu o apelido de "Boiadeira mãe".
Michele é mãe de Ana e da caçula Antonella, de 9 anos, fruto do casamento com o empresário e pecuarista Rodrigo Castela. Apesar de estar acostumada a acompanhar a filha nos palcos, ela também já mostrou talento musical, cantando ao lado de Ana em programas como Domingão com Huck e Altas Horas.
Nas redes sociais, atua como influenciadora digital, divulgando marcas parceiras e compartilhando a rotina em família.
Do apoio ao posicionamento público
Em março de 2024, ela defendeu Ana Castela após a sertaneja ser acusada de plágio pela música Ram Tchum, feita em parceria com Dennis DJ e MC GW. À época, Michele rebateu as críticas do cantor Antony, que sugeria semelhança com Ram Tchuuuu (2022), e reforçou a versão da filha de que a composição foi inspirada em experiências pessoais.
*Com informações de reportagem publicada em 15/03/2024
