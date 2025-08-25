Gracyanne, é você? Virginia Fonseca mostra 'almocinho' com 10 ovos cozidos

Virginia Fonseca, 26, compartilhou sua rotina fitness do dia com direito a "almocinho" com 10 ovos.

O que aconteceu

O pós-treino da influenciadora teve selfie no espelho e alimentação regrada. Na foto, Virginia mostra as superxoas e o abdomen sarado. "De hoje foi", escreveu ela na academia.

O almoço chamou atenção por ter dez ovos. Alimentação faz lembrar a famosa dieta de Gracyanne Barbosa, que já disse comer 40 ovos por dia — em entrevista a Splash, Gracy disse que passou a comer apenas 20 ovos para emagrecer durante a Dança dos Famosos.