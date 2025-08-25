Vale Tudo: revelação inusitada de Odete esfrega cara de Fátima 'no asfalto'

Odete (Débora Bloch) vai fazer uma declaração inesperada nesta segunda-feira (25) em "Vale Tudo" (Globo).
O que vai acontecer
Odete revela que ama César, deixando claro que não vai deixar Fátima interferir em sua vida íntima com o rapaz. Além disso, também neste capítulo, César deixa claro a Maria de Fátima que está feliz com a ricaça.
O embate entre Fátima e Odete 'pega fogo'. A filha de Raquel ameaça a ex-aliada, que nem se abala. Vingativa, Fátima decide delatar o romance do ex com Odete a Afonso, que fica impactado em saber do envolvimento.
Também nesta segunda, Poliana fica impressionado com a disposição de Raquel para se recuperar. Leila tenta se desculpar com Cecília e Laís pela festa que Marco Aurélio preparou para Sarita.
Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia. Maria de Fátima se sente humilhada com a reação de Marco Aurélio ao tentar chantageá-lo.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
