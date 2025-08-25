SplashUOL
'Vale Tudo' hoje (25): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo'
Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (25) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

César deixa claro a Maria de Fátima que está feliz com Odete. Poliana fica impressionado com a disposição de Raquel para se recuperar. Leila tenta se desculpar com Cecília e Laís pela festa que Marco Aurélio preparou para Sarita. Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia. Odete revela que ama César. Maria de Fátima se sente humilhada com a reação de Marco Aurélio ao tentar chantageá-lo. Odete não se abala com as ameaças de Maria de Fátima. Afonso fica impactado quando Maria de Fátima lhe conta que Odete está envolvida com César.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

