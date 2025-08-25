Sophie Charlotte comemora conquista de Xamã em Gramado: 'que bonito'

A atriz Sophie Charlotte, 36, usou as redes sociais neste domingo (24) para celebrar a vitória do namorado, o cantor e ator Xamã, 35. O artista recebeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação em Cinco Tipos de Medo, durante o Festival de Cinema de Gramado 2025.

O que ela disse

Que bonito poder acompanhar suas conquistas. Ver sua dedicação, sua paixão pelo cinema simbolizada nesse prêmio! Merece muito. Te amo Sophie Charlotte, no story do Instagram.

A mensagem reforça a sintonia do casal, que assumiu publicamente o relacionamento em julho de 2024. Os dois se conheceram nas gravações do remake de Renascer, na Globo — ele como Damião e ela como Eliana. Após um breve rompimento entre março e maio de 2025, reataram em seguida.