Sophie Charlotte comemora conquista de Xamã em Gramado: 'que bonito'

A atriz Sophie Charlotte, 36, usou as redes sociais neste domingo (24) para celebrar a vitória do namorado, o cantor e ator Xamã, 35. O artista recebeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação em Cinco Tipos de Medo, durante o Festival de Cinema de Gramado 2025.
O que ela disse
Que bonito poder acompanhar suas conquistas. Ver sua dedicação, sua paixão pelo cinema simbolizada nesse prêmio! Merece muito. Te amo Sophie Charlotte, no story do Instagram.
A mensagem reforça a sintonia do casal, que assumiu publicamente o relacionamento em julho de 2024. Os dois se conheceram nas gravações do remake de Renascer, na Globo — ele como Damião e ela como Eliana. Após um breve rompimento entre março e maio de 2025, reataram em seguida.
A noite de Xamã em Gramado
O rapper brilhou no palco ao receber o Kikito. Cinco Tipos de Medo, dirigido por Bruno Bini, foi o grande vencedor da 53.ª edição do festival, levando também os prêmios de melhor filme, roteiro e montagem.
Na trama, João Vitor Silva interpreta Murilo, um músico internado por covid que se envolve com a enfermeira Marlene (Bella Campos), presa a um relacionamento abusivo com o traficante Sapinho, vivido por Xamã. O papel rendeu ao cantor sua primeira estatueta no cinema e consolidou sua transição para a atuação.
O artista dedicou o prêmio à mãe e celebrou a oportunidade de estrear no cinema com um personagem de destaque, lembrando que atuar em um filme sempre foi um de seus sonhos.
*Com informações de reportagem publicada em 25/08/2025
