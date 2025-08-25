João Silva: 'SBT foi generoso comigo', diz filho de Faustão sobre estreia

João Silva, filho do apresentador Faustão, celebrou a estreia no SBT à frente do Duelo de Gerações. Ele destacou o acolhimento da emissora e os resultados acima do esperado, ressaltando o formato inovador criado por sua mãe.
O apresentador falou sobre equilibrar a tradição familiar com sua própria personalidade televisiva e os desafios de iniciar uma trajetória independente.
São três programas até agora, né? Foi o terceiro programa agora esse sábado. Eu tô muito grato. O SBT foi muito generoso comigo. Enfim, as coisas estão indo muito bem. Muito melhor do que eu imaginava. Eu imaginava até mais dificuldade nesse primeiro momento. Mas tá indo muito bem. Tá tudo indo legal.
João Silva, apresentador
O estreante afirmou que o quadro foi uma ideia de sua mãe, o que deixou as coisas com sua cara.
Foi um formato da minha mãe, né? E eu acho que quando você vai fazer um programa de televisão que é arredor de algum apresentador, a gente fala muito isso, é sobre a personalidade do apresentador. Se eu for fazer algum programa que tem nada a ver comigo, acho que não passa essa alegria, não passa essa sinceridade pro público. E eu sou esse cara, jovem, que comunico bastante com a geração mais velha, o público de televisão, o público que veio do meu pai, meus amigos são mais velhos também, tem amigos de todas as idades, então acho que aquele quadro ele realmente me define como pessoa, de estar nesses dois mundos e vendo essa diferença.
João Silva, apresentador
