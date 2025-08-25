João Silva: 'SBT foi generoso comigo', diz filho de Faustão sobre estreia

João Silva, filho do apresentador Faustão, celebrou a estreia no SBT à frente do Duelo de Gerações. Ele destacou o acolhimento da emissora e os resultados acima do esperado, ressaltando o formato inovador criado por sua mãe.

O apresentador falou sobre equilibrar a tradição familiar com sua própria personalidade televisiva e os desafios de iniciar uma trajetória independente.