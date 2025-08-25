Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 26/8 a 6/9

Cunegundes afirma a Candinho que Dita e Quincas estão juntos. Estela revela a Celso que viveu com outro homem no passado. Zé dos Porcos protege Jurema de Maria Divina e Medeia. Ernesto chantageia Zulma. Araújo ameaça demitir Alarico caso ele fale novamente a verdade sobre os ingredientes dos biscoitos. Estela desabafa com Dita sobre a reação de Celso a seu passado. Samir planeja expulsar Ernesto da casa de Zulma. Quincas procura Candinho.

Quarta, 27 de agosto

Quincas diz a Candinho que deseja reatar o casamento com Dita. Candinho exige que Quincas arrume um emprego. Estela confessa a Dita que acreditou que Celso era o amor de sua vida. Tamires questiona Francine sobre a origem de seu dinheiro. Lúcio se aproxima de Margarida. Celso desabafa com Candinho, que sugere que o primo procure Estela. Estela não aceita as desculpas de Celso. Cunegundes inventa para Dita que Candinho está ajudando Quincas a reatar o casamento com ela.

Quinta, 28 de agosto

Dita desconfia de Cunegundes. Asdrúbal alerta Candinho sobre as finanças da fábrica. Samir ouve quando Ernesto afirma que foi Zulma quem ordenou a destruição da sala de aula das crianças. Dirce elogia o trabalho de Estela com as crianças. Dita procura Candinho, que se esconde dela. Tales anuncia Dita e Eneida como as duas finalistas do concurso de rainha da rádio. Olga e Araújo se irritam com o comportamento de Celso. Asdrúbal pressiona Celso sobre possíveis irregularidades na fábrica. Anabela discute com Estela por conta de Celso. Quinzinho encontra a escritura do sítio e descobre que ainda é dono do lugar. Dita flagra Candinho conversando com Policarpo.

Sexta, 29 de agosto