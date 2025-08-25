Repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo e deixa transmissão

Um momento emocionante marcou a transmissão do Bahia no Ar, telejornal da Record Bahia, na manhã de hoje.
A repórter Maryanne Barros surpreendeu os telespectadores ao anunciar ao vivo que estava entrando em trabalho de parto. "Deixa eu me despedir um pouquinho aí do pessoal porque a gente vai se encontrar agora só no ano que vem. Neste exato momento, estou aqui em trabalho de parto. Entrego pra você [no estúdio]", declarou a repórter com um sorriso no rosto.
A jornalista saiu do local da transmissão e foi para a maternidade. "Vou correndo para o hospital pra poder ganhar a minha pequena que está querendo chegar", explicou.
No estúdio, a apresentadora Jéssica Smetak não conteve a emoção e elogiou a colega. "Que legal. Que mulher retada, gente! Estou emocionada", declarou.
