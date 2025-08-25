Comediante morre após tiroteio nos Estados Unidos

O comediante Reggie Carroll, 52, morreu após ser vítima de um tiroteio na última quarta-feira (20).

O que aconteceu

Policiais atenderam a um chamado sobre um tiroteio no estado do Mississippi. Quando chegaram no local, na cidade de Southaven, encontraram o comediante ferido, segundo a emissora CBS.

Reggie foi levado ao hospital ainda com vida. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital Regional One Health.