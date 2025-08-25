Comediante morre após tiroteio nos Estados Unidos

O comediante Reggie Carroll, 52, morreu após ser vítima de um tiroteio na última quarta-feira (20).
O que aconteceu
Policiais atenderam a um chamado sobre um tiroteio no estado do Mississippi. Quando chegaram no local, na cidade de Southaven, encontraram o comediante ferido, segundo a emissora CBS.
Reggie foi levado ao hospital ainda com vida. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital Regional One Health.
Um homem foi detido e acusado de matar o comediante. A polícia investiga as circunstâncias do tiroteio, mas afirma que uma análise preliminar indica que seja um incidente isolado.
Amigos prestaram homenagens ao comediante. A atriz Mo'Nique, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por sua atuação no filme "Preciosa - Uma História de Esperança" (2009), relembrou uma turnê que fez com o amigo: "Foi uma época incrível, fazer essa turnê e pegar a estrada juntos. Não tenho lágrimas de tristeza, porque todo o nosso tempo juntos foi incrível".
