Vestido de Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi, rasga na porta de delegacia

"Quero deixar muito bem claro que sim, que cheguei de Uber. Eu não sei dirigir ainda, né? Então, tenho que ir de alguma forma. Fui, cheguei e os repórteres, a maioria muito mal-educados, vou falar a verdade. Já vieram para cima de mim com aquelas câmeras enormes. Eu agradeço muito a Deus que os advogados estavam ali para me direcionar", desabafou ela, nos stories do Instagram.

A cena do vestido de Raquel Brito arrebentando viralizou nas redes sociais com diversas brincadeiras. "Nem o vestido aguentou a pressão", escreveu um internauta. "É muito azar arrebentar nessa hora", completou outro seguidor. "Certeza que alguém pisou", escreveu um terceiro curtidor.

Segundo o Ministério Público da Bahia, a ex-participante de A Fazenda (Record) é investigada por ligação com jogos de azar, publicidade enganosa e lavagem de dinheiro.

Hoje, tudo o que eu faço, tudo o que eu posto para vocês aqui, porque aqui é meu trabalho, eu nunca fiz nenhuma publicação enganosa. Eu estou e sempre estarei disponível para esclarecer tudo, deixar tudo muito bem claro.

