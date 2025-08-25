Príncipe Andrew foi vítima de abuso e é 'viciado em sexo', diz autor
O príncipe Andrew foi vítima de abuso sexual na infância e tem vício em sexo, segundo o biógrafo Andrew Lownie. A afirmação é feita no livro "Entitled: The Rise and Fall of The House of York" (Intitulado: A Ascensão e Queda da Casa de York), o mais vendido da semana no Reino Unido e considerado "a biografia real mais devastadora já lançada".
Em entrevista a Splash, o autor deu detalhes da alegação.
Minha fonte é alguém que trabalha muito perto do príncipe Andrew, acredito que seja confiável. Mas é algo muito chocante e incomum. Andrew Lownie
O que diz o livro
Andrew teria tido sua "primeira experiência sexual" aos oito anos e perdido a virgindade aos 11. O pai de um amigo teria contratado duas prostitutas para os meninos em um hotel no bairro de West End, em Londres.
A fonte afirma que foi nesse momento que ele se tornou "obcecado por mulheres" e com a "experiência penetrativa". "Ele admitiu que sua segunda experiência sexual aconteceu antes dos 12 e que, aos 13, já havia dormido com meia dúzia de garotas", diz a obra.
Essa história foi corroborada por colegas de escola que têm histórias similares de Andrew tendo relações sexuais com funcionárias quando era muito jovem. Andrew Lownie, a Splash
Essa seria a "raiz" dos problemas de Andrew em relação ao sexo, segundo a fonte em questão. "Eu acredito que ele foi uma vítima de abuso sexual quando era muito novo. Isso explica o porquê de ele ter passado a vida adulta toda com um alto risco de autoabuso, depressão e encontros sexuais arriscados. São efeitos de um trauma sexual na infância", diz, em relato ao autor.
Isso explicaria essa abordagem muito sexualizada da vida e o fato de que ele não consegue manter relacionamentos por muito tempo. De certa forma, parece que pode ser verdade. Espero que, com a publicação do livro, outras pessoas se manifestem e falem a verdade. Andrew Lownie, a Splash
Andrew era muito amigo do pedófilo Jeffrey Epstein (1953-2019) e fez um acordo após ser acusado de abuso sexual por uma das vítimas do bilionário. Virginia Giuffre, que cometeu suicídio em abril deste ano, afirmava que tinha 17 anos quando foi traficada por Epstein e sua "ajudante", Ghislaine Maxwell, e forçada a fazer sexo com Andrew nos Estados Unidos, em Londres e na ilha particular do bilionário. Ela tinha como prova uma foto ao lado do príncipe e de Ghislaine.
