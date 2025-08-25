Príncipe Andrew foi vítima de abuso e é 'viciado em sexo', diz autor

O que diz o livro

Andrew teria tido sua "primeira experiência sexual" aos oito anos e perdido a virgindade aos 11. O pai de um amigo teria contratado duas prostitutas para os meninos em um hotel no bairro de West End, em Londres.

A fonte afirma que foi nesse momento que ele se tornou "obcecado por mulheres" e com a "experiência penetrativa". "Ele admitiu que sua segunda experiência sexual aconteceu antes dos 12 e que, aos 13, já havia dormido com meia dúzia de garotas", diz a obra.

Essa história foi corroborada por colegas de escola que têm histórias similares de Andrew tendo relações sexuais com funcionárias quando era muito jovem. Andrew Lownie, a Splash

Essa seria a "raiz" dos problemas de Andrew em relação ao sexo, segundo a fonte em questão. "Eu acredito que ele foi uma vítima de abuso sexual quando era muito novo. Isso explica o porquê de ele ter passado a vida adulta toda com um alto risco de autoabuso, depressão e encontros sexuais arriscados. São efeitos de um trauma sexual na infância", diz, em relato ao autor.