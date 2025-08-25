Preso por ameaçar Felca vendia material infantil, diz secretário da SSP

A Polícia Civil de São Paulo acaba de prender em Pernambuco um indivíduo que ameaçou o youtuber Felca após as suas denúncias. Um belo trabalho de investigação que levou até a esse criminoso que, além das ameaças, vendia material infantil nas redes. -- Guilherme Derrite (@DerriteSP) August 25, 2025

Outro homem foi preso em flagrante. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele foi flagrado cometendo o crime de invasão de dispositivo informático.

"A Polícia Civil de São Paulo, com apoio da Polícia Civil de Pernambuco, cumpriu, na manhã desta segunda-feira (25), mandados de busca, apreensão e prisão temporária em investigação que apura crimes de ameaça, perseguição e associação criminosa praticados em ambiente virtual. As diligências foram realizadas em dois endereços previamente identificados na cidade de Olinda (PE). Em uma das residências, o investigado foi localizado e preso. No momento da abordagem, ele estava acompanhado de outro indivíduo, que também foi conduzido à delegacia por estar em situação de flagrante delito, conforme previsto no artigo 154-A do Código Penal (invasão de dispositivo informático). Durante a ação, os policiais encontraram o computador do alvo em uso. As investigações prosseguem, visando à adoção das medidas legais cabíveis", diz a nota enviada pela SSP para Splash.

Quebra de sigilo no e-mail

No dia 17 de agosto, Felca conseguiu que o Google fornecesse dados de um homem que o ameaçava. Após liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a Google Brasil teve 24 horas para conceder todos os dados de identificação vinculados à conta de e-mail utilizada nas ameaças, incluindo: IPs de acesso dos últimos seis meses, portas lógicas de origem, registros detalhados de data e horário e dados cadastrais do usuário.

Segundo o pedido de seus advogados, Felca recebeu e-mails intimidatórios que fazem referência direta ao vídeo em que o youtuber expôs as acusações contra o influenciador Hytalo Santos. O documento aponta que o conteúdo continha ameaças explícitas à sua vida, com os dizeres: "prepara pra morrer vc vai pagar com a sua vida" e "vc vai morrer se prepara por sua vida vc corre risco e vai pagar com a vida", além de imputações falsas de pedofila.