Morre Flávio Back, dublador de 'Chapolin' e 'Game of Thrones', aos 52 anos

Flávio Back, dublador de séries como "Game of Thrones", "Chapolin" e "Emily em Paris", morreu hoje aos 52 anos. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira de Dubladores.

O que aconteceu

Nota oficial não divulgou causa da morte. Flávio também se tornou famoso por dublar os personagens Charles Boyle, de "Brooklyn Nine-Nine", e Musculoso, de "Apenas Um Show".

Diabético, dublador enfrentava quadro de celulite bacteriana. Ele estava internado no CTI do Hospital Casa de Portugal, no Rio, segundo informações divulgadas pela filha, Luke Back, também dubladora, nos stories do Instagram. Hoje, Luke compartilhou postagens em homenagem ao pai.