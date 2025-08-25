Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos, diz jornal

Segundo o jornal Extra, chegou ao fim o casamento de Maria Bethânia, 79, e Gilda Midani, 65.

O que aconteceu

As duas estavam juntas desde 2017. Elas mantinham o relacionamento longe dos holofotes. Em junho, Gilda abriu uma exceção para compartilhar uma homenagem a Bethânia no aniversário da cantora: