Lil Nas X deixa prisão em Los Angeles após pagar fiança de R$ 400 mil

Lil Nas X, 26, deixou a prisão hoje em Los Angeles, nos Estados Unidos, após pagar uma fiança milionária.
O que aconteceu
O rapper pagou US$ 75 mil (cerca de R$ 406 mil) para deixar o presídio. Ele havia sido preso na quinta-feira (21), acusado de agredir policiais e resistir à prisão.
A NBC informou que o cantor, cujo nome verdadeiro é Montero Lamar Hill, foi flagrado andando pela cidade apenas de cueca e botas de caubói. Durante a abordagem, ele teria desferido dois socos no rosto de um policial. Após ser algemado, paramédicos foram chamados e o encaminharam a um hospital local para avaliação, diante da suspeita de possível overdose.
Lil responderá por três acusações de agressão com lesão corporal contra agentes da lei e uma de resistência. A informação é do Ministério Público de Los Angeles.
