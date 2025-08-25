Leonardo perde paciência com questão sobre Zé Felipe e Virgínia: 'Não falo'

Leonardo, 62, se recusou a responder pergunta sobre o fim do casamento do filho Zé Felipe, 27, com Virginia Fonseca, 26, na Bahia.

O que aconteceu

Tema família gerou incomodo em Leonardo. Em show em Salvador (BA), o cantor sertanejo fez o atendimento à imprensa para repercutir o evento e projetos pessoais, mas questionamento sobre o fim do casório de seu filho o deixou irritado.

"A gente tem visto uma série de exposições envolvendo sua família. Principalmente, depois da separação do Zé Felipe e da Virginia", iniciou a pergunta o jornalista.