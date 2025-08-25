Leonardo perde paciência com questão sobre Zé Felipe e Virgínia: 'Não falo'

Leonardo, 62, se recusou a responder pergunta sobre o fim do casamento do filho Zé Felipe, 27, com Virginia Fonseca, 26, na Bahia.
O que aconteceu
Tema família gerou incomodo em Leonardo. Em show em Salvador (BA), o cantor sertanejo fez o atendimento à imprensa para repercutir o evento e projetos pessoais, mas questionamento sobre o fim do casório de seu filho o deixou irritado.
"A gente tem visto uma série de exposições envolvendo sua família. Principalmente, depois da separação do Zé Felipe e da Virginia", iniciou a pergunta o jornalista.
Leonardo nem deixou a questão ser concluída e tratou de avisar que o tema família não seria pauta. "Da minha família, eu não falo, não. Não falo, não".
Para quebrar o climão, outra pergunta sobre a "expectativa para o evento foi feita". O sertanejo, então, prosseguiu a entrevista dizendo "gostar do povo da Bahia".
Há pouco mais de uma semana, o cantor afirmou que havia ficado doente após o fim do casamento de Zé Felipe e Virginia ao "Melhor da Tarde" (Band). "Estou até hoje extasiado. Morto por dentro, vivo por fora. Estou mal, todo mundo está mal. Está ruim. A gente ficou triste, sem dormir. O baque foi muito grande, muito rápido", confessou ele, ao jornalista Leo Dias.
