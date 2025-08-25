Leo mata charada sobre Jaques e volta a ser protagonista de 'Dona de Mim'

Samuel confronta Jaques sobre as câmeras instaladas no casa. No fim do capítulo, Tânia revela a Samuel que Jaques tem um plano para afastar Rosa da Boaz.

Ainda nesta segunda, Palmeira consegue despistar Marlon diante de Manuel. Stephany passa mal, e Yara e Leo a acodem.

Gisele e Ayla fazem as pazes. Logo depois, Caco afirma a Ayla e Gisele que deseja ser pai do bebê.

Pam se preocupa com seu novo cargo na fábrica. Jussara repreende o namoro entre Lucas e Dara. Vespa importuna Nina, e Deco a defende. Nina termina com Deco, que procura Vespa e Durval. Marlon procura Ryan.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.


