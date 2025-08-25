SplashUOL
Lana Del Rey alfineta Ethel Cain em prévia de nova música; entenda a treta

De Splash, São Paulo

Lana Del Rey, 40, e Ethel Cain, 27, protagonizaram uma treta que começou por conta de uma música de Lana.

O que aconteceu

Lana postou de seu carro uma prévia com o verso: "Ethel Cain odiou meu post no Instagram". Ethel é uma cantora trans americana que ganhou destaque com o álbum Preacher's Daughter em 2022, levando-a ao top 10 da Billboard americana em 2025.

"Acho fofo reencenar minha pose de Chicago", canta Lana, que também chama Ethel de "a garota mais famosa do Waffle House". O apelido "garota do Waffle House" é devido a um perfil que o New York Times fez sobre Ethel.

A composição faz referência à foto que Del Rey postou com o ex, Jack Donoghue, e Ethel publicou uma foto semelhante com ele no mesmo dia. Ethel apagou a foto logo depois, mas chamou a atenção dos fãs, que pensaram se tratar de uma indireta para Lana, pois ela teria tido relacionamento com Jack antes de Lana.

Mas a rixa é antiga: em 2022, fãs compararam o primeiro álbum de Ethel às músicas de Lana. Ambas cantam sobre temas da cultura americana e têm uma melancolia presente em seu trabalho. Mas, Ethel Cain não teria gostado, e alguns fãs notaram que ela teria editado a própria Wikipédia para cortar toda e qualquer menção à Del Rey.

Eu não sabia quem era Ethel até alguns anos atrás — quando alguém me chamou a atenção para as imagens perturbadoras e gráficas que ela frequentemente colocava lado a lado, de mim ao lado de criaturas desagradáveis e personagens de desenho animado fazendo comentários constantes sobre meu peso. Fiquei confusa sobre o que ela queria dizer disse Lana Del Rey em comentário sobre a treta

Ethel publicou em seu story que Lana a bloqueou no Instagram.

