Lana Del Rey alfineta Ethel Cain em prévia de nova música; entenda a treta

A composição faz referência à foto que Del Rey postou com o ex, Jack Donoghue, e Ethel publicou uma foto semelhante com ele no mesmo dia. Ethel apagou a foto logo depois, mas chamou a atenção dos fãs, que pensaram se tratar de uma indireta para Lana, pois ela teria tido relacionamento com Jack antes de Lana.

"Acho fofo recriar minha postagem em Chicago"



-- Lana Del Rey jogando shade para Ethel Cain em sua nova música pic.twitter.com/6FynisMsxY -- Lana Del Rey Brasil (@lanabrasil) August 14, 2025

Mas a rixa é antiga: em 2022, fãs compararam o primeiro álbum de Ethel às músicas de Lana. Ambas cantam sobre temas da cultura americana e têm uma melancolia presente em seu trabalho. Mas, Ethel Cain não teria gostado, e alguns fãs notaram que ela teria editado a própria Wikipédia para cortar toda e qualquer menção à Del Rey.

Eu não sabia quem era Ethel até alguns anos atrás — quando alguém me chamou a atenção para as imagens perturbadoras e gráficas que ela frequentemente colocava lado a lado, de mim ao lado de criaturas desagradáveis e personagens de desenho animado fazendo comentários constantes sobre meu peso. Fiquei confusa sobre o que ela queria dizer disse Lana Del Rey em comentário sobre a treta

Ethel publicou em seu story que Lana a bloqueou no Instagram.