Ex-estrela de reality tatua marca de biquíni e eterniza 'bronzeado'

Kenzie Ziegler, 21, ex-estrela do reality americano Dance Moms, chamou atenção nas redes sociais ao exibir uma tatuagem inusitada.
O que aconteceu
A cantora publicou um vídeo mostrando ter tatuado marcas de biquíni em seu corpo. O feito é uma estratégia para divulgar seu novo single, Tan Lines, cuja tradução é marcas de bronzeado em português.
Para criar o efeito realista, foram usadas fitas adesivas que delimitaram as áreas. Em seguida, uma tinta na cor creme foi aplicada para reproduzir o contraste de tons, simulando o resultado de um dia de praia.
O resultado final gerou uma enxurrada de comentários de fãs surpresos. "Kenzie, meu anjo precioso, por favor, me diga que você está brincando", reagiu um internauta. "Kenzie, eu te amo, mas por favor me diga que isso não é real", escreveu outro.
