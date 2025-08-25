Ex-estrela de reality tatua marca de biquíni e eterniza 'bronzeado'

Kenzie Ziegler, 21, ex-estrela do reality americano Dance Moms, chamou atenção nas redes sociais ao exibir uma tatuagem inusitada.

O que aconteceu

A cantora publicou um vídeo mostrando ter tatuado marcas de biquíni em seu corpo. O feito é uma estratégia para divulgar seu novo single, Tan Lines, cuja tradução é marcas de bronzeado em português.

Para criar o efeito realista, foram usadas fitas adesivas que delimitaram as áreas. Em seguida, uma tinta na cor creme foi aplicada para reproduzir o contraste de tons, simulando o resultado de um dia de praia.