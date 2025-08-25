Ator que fez Jarbas na 1ª versão de Vale Tudo já foi vereador e deputado

Ator de longa trajetória, Stepan Nercessian, 71, interpretou o personagem Jarbas na primeira versão de "Vale Tudo", exibida em 1988.
Jarbas era diferente em 1988
Na primeira versão, Jarbas era irmão de Consuêlo (Rosane Gofman), diferente do remake, em que os dois são um casal. O papel ganhou destaque e se tornou um dos mais lembrados pelo público, entrando para a lista dos personagens mais queridos da novela.
'Vale Tudo' foi um sucesso, um grande acontecimento na televisão brasileira. Todo mundo só falava na novela. No final, meu personagem ficou entre os cinco mais queridos pelo público Stepan Nercessian, ao jornal O Globo, em 2024
Stepan relembra a construção do personagem e dos bastidores com carinho. "Tenho muitas lembranças do elenco, grandes amigos. Foi um momento muito especial para todos nós que participamos daquela novela", disse à mesma publicação.
Eu inventei o bordão do personagem chamar todo mundo de "meu superior". Pegou muito bem. Gilberto Braga me deixava adicionar meus cacos. Houve até uma cena em que ele escreveu no final do roteiro: "e aí o Stepan fala o que ele quiser" (risos) Stepan Nercessian, ao O Globo
Carreira diversa na TV
Natural de Goiás, Nercessian estreou como ator no filme "Marcelo Zona Sul", em 1970. No ano seguinte, fez seu primeiro papel na televisão, na novela "Bandeira 2", na Globo. Desde então, passou a acumular papéis de destaque em produções de sucesso.
Antes de viver Jarbas em "Vale Tudo", Stepan já havia feito personagens marcantes em novelas. "Selva de Pedra" (1986), "O Astro" (1977), "Plumas e Paetês" (1980), "Louco Amor" (1983) são alguns exemplos.
Nos anos 1990 e 2000 também trabalhou em produções de destaque da Globo. Compôs o elenco de "Anos Rebeldes" (1992), "Mulheres de Areia" (1993), "Pátria Minha" (1994), "Hilda Furacão" (1998), "Força de um Desejo" (1999), "Uga Uga" (2000), "Kubanacan" (2003), "A Casa das Sete Mulheres" (2003) e "Cobras & Lagartos" (2006).
"Quanto Mais Vida, Melhor!" (2021) é a novela dele mais recente. Pouco antes fez muito sucesso ao estrelar o especial "Chacrinha, o Eterno Guerreiro" (2017), assim como se destacou na série "Sob Pressão" (2017).
Após encarnar Chacrinha na Globo e no cinema, o nome de Stepan chegou a ser cotado para comandar um novo programa de auditório na Band. A atração deveria ser como uma mistura do clássico "Cassino do Chacrinha" com a "Discoteca do Chacrinha". A proposta nunca saiu do papel, o que magoou o ator.
Isso me chateou porque falaram muito e não aconteceu nada. Perdi oportunidades de trabalho em alguns lugares porque achavam que eu já estava reservado. Me prejudicou bastante, mas agora estou trabalhando bastante novamente Stepan Nercessian, ao O Globo
Política e projetos sociais
Stepan Nercessian iniciou sua trajetória política ainda jovem, aos 11 anos, como militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Posteriormente, acompanhou a transformação do partido e migrou para o Partido Popular Socialista (PPS), fundado a partir do PCB.
No cenário eleitoral, conquistou destaque a partir de 2004, quando foi eleito vereador do Rio de Janeiro. Em 2008, foi reeleito com expressiva votação, ultrapassando 50 mil votos e tornando-se o terceiro mais votado da cidade naquele pleito. Dois anos depois, em 2010, alcançou o cargo de deputado federal também pelo estado do Rio, obtendo 84.006 votos.
Paralelamente à carreira artística, exerceu papéis de liderança. Foi presidente do SATED (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Rio de Janeiro), da Fundação Astrojildo Pereira e da Funarte (Fundação Nacional de Artes).
Atualmente, é presidente do Retiro dos Artistas. A instituição acolhe profissionais da cultura que enfrentam dificuldades financeiras.
