Ator que fez Jarbas na 1ª versão de Vale Tudo já foi vereador e deputado

'Vale Tudo' foi um sucesso, um grande acontecimento na televisão brasileira. Todo mundo só falava na novela. No final, meu personagem ficou entre os cinco mais queridos pelo público Stepan Nercessian, ao jornal O Globo, em 2024

Stepan Nercessian como Jarbas na primeira versão de 'Vale Tudo' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Stepan relembra a construção do personagem e dos bastidores com carinho. "Tenho muitas lembranças do elenco, grandes amigos. Foi um momento muito especial para todos nós que participamos daquela novela", disse à mesma publicação.

Eu inventei o bordão do personagem chamar todo mundo de "meu superior". Pegou muito bem. Gilberto Braga me deixava adicionar meus cacos. Houve até uma cena em que ele escreveu no final do roteiro: "e aí o Stepan fala o que ele quiser" (risos) Stepan Nercessian, ao O Globo

Carreira diversa na TV

Natural de Goiás, Nercessian estreou como ator no filme "Marcelo Zona Sul", em 1970. No ano seguinte, fez seu primeiro papel na televisão, na novela "Bandeira 2", na Globo. Desde então, passou a acumular papéis de destaque em produções de sucesso.