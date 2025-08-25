Dança dos Famosos: 'Grupo de Nicole Bahls foi pura catarse', diz Barney

O carisma e o entretenimento marcaram o grupo liderado por Nicole Bahls na Dança dos Famosos, apontou Chico Barney no Central Splash. Para ele, a apresentação foi "pura catarse" e a mais divertida da noite.

O episódio exibido ontem terminou a fase de grupos com empate técnico entre as equipes B e C. Oito participantes vão para a repescagem, que terá a próxima etapa em duplas, no ritmo rock.