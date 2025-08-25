Dança dos Famosos: 'Grupo de Nicole Bahls foi pura catarse', diz Barney

O carisma e o entretenimento marcaram o grupo liderado por Nicole Bahls na Dança dos Famosos, apontou Chico Barney no Central Splash. Para ele, a apresentação foi "pura catarse" e a mais divertida da noite.
O episódio exibido ontem terminou a fase de grupos com empate técnico entre as equipes B e C. Oito participantes vão para a repescagem, que terá a próxima etapa em duplas, no ritmo rock.
Eu achei pura catarse. Eu quero ver. A dança, não pela técnica, não pelo fez certo, fez errado, mas pelo carisma, como a senhora falou, e pela catarse. Eu achei que foi o grupo mais divertido, eu achei que foi a dança mais televisiva do ponto de vista de entretenimento mesmo, sabe? Pra mim foi pura catarse, não por acaso, foi a melhor nota do público. A galera ficou comovida ali, porque, pô, vai lá e bota a Nicole Bausch pra fazer o break dance, ela toda errada ali e tal. Mas de um jeito leve, divertido, todo mundo brincando. Eu achei muito bom. Pra mim, esse foi o grupo mais divertido do programa ontem.
Chico Barney
E considerando que nós estamos falando dos protagonistas do Dança dos Famosos, né? Porque nós vamos ter lá Kátia e Nicole Bahls, tá todo mundo falando delas.
Chico Barney
A apresentadora Bárbara Saryne destacou a presença de Nicole.
E a Nicole ontem, toda chocada, agora é sozinha, agora é individual. Ai meu Deus, imagina como vai ser a apresentação dela. Ou ela tá escondendo o ouro, né? Como disse a Fernanda Paes Leme.
Bárbara Saryne
São duas opções, ou ela tá preocupada mesmo, ou ela tá escondendo esse ouro e agora no individual ela vai brilhar.
Chico Barney
LIVES
- Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.
Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.