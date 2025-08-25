Gracyanne quer perder 10 kg na Dança dos Famosos; veja o que mudou na dieta

Gracyanne diz estar focada nesse objetivo, que era bem improvável até pouco tempo atrás. "Falam: 'Ai, você vai perder massa muscular'. Gente, vou perder o que tiver de perder para conseguir realizar e dar o meu melhor. Tenho certeza de que os professores estão dispostos a dar o melhor. Então, contem comigo."

Em uma semana, ela perdeu 4 quilos graças à mudança na malhação e na alimentação. "Parece pouco, mas para mim é muito. Comecei a treinar com carga bem mais leve para perder massa muscular, porque o meu percentual de gordura já é baixo — perder realmente músculo. Aumentei meu cardio, fazendo exercício aeróbico pela manhã; depois, a gente ensaia 3, 4, 5 ou até 6 horas; e à noite faço mais um cardio para realmente ter essa perda de músculo. É mais difícil que gordura."

E reduzi a comida: dos 40 ovos para 20, a metade. Em uma semana perdi 4 quilos. Agora vai ser mais difícil. Espero, em duas semanas, perder mais 4 quilos.

Ex-dançarina do Tchakabum, Gracyanne se alegra com a repercussão do quadro do Domingão com Huck. "Já sabia que ia ter, mas gente, tá sendo muito mais do que eu imaginava e surpreendentemente que todos os comentários são positivos. Todo mundo tá curtindo bastante, acompanhando, pedindo bastidores."

Feliz demais, completamente em êxtase. Gracyanne Barbosa

Apesar de ter histórico na dança e apresentar bastante condicionamento físico, ela também enfrenta dificuldades para participar do reality de dança. "Eu dançava axé sozinha, eu criava a coreografia... Coisas que funcionavam pro meu corpo na época, que era fácil na época, dançava só com quadril e com o bumbum. Nunca precisei dançar em simetria com ninguém, tá sendo muito mais difícil do que eu imaginava."