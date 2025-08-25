E agora, o que acontece com Fátima? Ricaço gay salva vilã em 'Vale Tudo'

Mesmo após todas as falcatruas, Maria de Fátima deve se dar bem no final de "Vale Tudo". Na versão original da trama, em 1988, a vilã foi salva pelo príncipe Giovanni Piero Giácomo. Relembre o que aconteceu.
Maria de Fátima ganha 'novo amor' no final
Príncipe vivido por Marcos Manzano (1959-2020) surge como a salvação financeira de Maria de Fátima. Sua chegada acontece bem depois da vilã interpretada por Gloria Pires ser desmascarada e expulsa da mansão Roitman.
Homossexual, o nobre busca uma esposa de fachada para manter as aparências. O plano do príncipe é entrar na política por um partido conservador, por isso não tem abertura para assumir a sexualidade.
Giovanni é apresentado para Fátima por César. O modelo e o príncipe mantêm um caso secreto e passam uma temporada juntos no exterior.
Após voltar ao Brasil, César propõe a Maria de Fátima um casamento arranjado com o ricaço. O contrato de casamento prevê uma fortuna: US$ 1 milhão por ano durante cinco anos.
César, Maria de Fátima e Giovanni formam trisal no fim de "Vale Tudo". Escorraçada por Afonso (Cássio Gabus Mendes na antiga versão) e ainda mais ambiciosa, Fátima aceita a proposta, se casa com o príncipe e termina a trama realizando seu sonho.
Por ora, não há confirmação do que vai acontecer no final de Fátima no remake. Desse modo, apesar de a reedição se assemelhar bastante com a versão original, a presença do príncipe no enredo ainda é incerta.
