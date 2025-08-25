SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

E agora, o que acontece com Fátima? Ricaço gay salva vilã em 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Maria de Fátima (Bella Campos) do remake de 'Vale Tudo' e Marcos Manzano, que viveu o príncipe Giovanni na versão original
Maria de Fátima (Bella Campos) do remake de 'Vale Tudo' e Marcos Manzano, que viveu o príncipe Giovanni na versão original Imagem: Divulgação/Acervo Globo

Mesmo após todas as falcatruas, Maria de Fátima deve se dar bem no final de "Vale Tudo". Na versão original da trama, em 1988, a vilã foi salva pelo príncipe Giovanni Piero Giácomo. Relembre o que aconteceu.

Maria de Fátima ganha 'novo amor' no final

Príncipe vivido por Marcos Manzano (1959-2020) surge como a salvação financeira de Maria de Fátima. Sua chegada acontece bem depois da vilã interpretada por Gloria Pires ser desmascarada e expulsa da mansão Roitman.

Homossexual, o nobre busca uma esposa de fachada para manter as aparências. O plano do príncipe é entrar na política por um partido conservador, por isso não tem abertura para assumir a sexualidade.

Giovanni é apresentado para Fátima por César. O modelo e o príncipe mantêm um caso secreto e passam uma temporada juntos no exterior.

César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo'
César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Após voltar ao Brasil, César propõe a Maria de Fátima um casamento arranjado com o ricaço. O contrato de casamento prevê uma fortuna: US$ 1 milhão por ano durante cinco anos.

César, Maria de Fátima e Giovanni formam trisal no fim de "Vale Tudo". Escorraçada por Afonso (Cássio Gabus Mendes na antiga versão) e ainda mais ambiciosa, Fátima aceita a proposta, se casa com o príncipe e termina a trama realizando seu sonho.

Por ora, não há confirmação do que vai acontecer no final de Fátima no remake. Desse modo, apesar de a reedição se assemelhar bastante com a versão original, a presença do príncipe no enredo ainda é incerta.

Continua após a publicidade

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.