Êta Mundo Melhor!

Fuga da prisão e sede de vingança: o retorno de Sandra a 'Êta Mundo Melhor'

De Splash, no Rio
Flávia Alessandra volta a gravar 'Êta Mundo Melhor!', novela das 6 da Globo
Flávia Alessandra volta a gravar 'Êta Mundo Melhor!', novela das 6 da Globo Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Flávia Alessandra voltou a gravar "Êta Mundo Melhor", novela das 6 da Globo, como Sandra.

O que vai acontecer

Após participação no início da novela, vilã retoma com mais sede de vingança. Cenas estão previstas para irem ao ar a partir de 15 de setembro.

Ela reaparece após ter ajuda de Ernesto (Eriberto Leão) para fugir da prisão. Veja as primeiras fotos do retorno da personagem abaixo.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho/Globo
Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho/Globo
Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

