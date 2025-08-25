Fuga da prisão e sede de vingança: o retorno de Sandra a 'Êta Mundo Melhor'

Ela reaparece após ter ajuda de Ernesto (Eriberto Leão) para fugir da prisão. Veja as primeiras fotos do retorno da personagem abaixo.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

