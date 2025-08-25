Fuga da prisão e sede de vingança: o retorno de Sandra a 'Êta Mundo Melhor'

Flávia Alessandra voltou a gravar "Êta Mundo Melhor", novela das 6 da Globo, como Sandra.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Após participação no início da novela, vilã retoma com mais sede de vingança. Cenas estão previstas para irem ao ar a partir de 15 de setembro.
Ela reaparece após ter ajuda de Ernesto (Eriberto Leão) para fugir da prisão. Veja as primeiras fotos do retorno da personagem abaixo.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.