Filme brasileiro premiado, IA maligna e comédia: 5 lançamentos da semana

Austin Butler vive um jovem que só iria cuidar dos gatos do vizinho acaba envolvido em dívidas, brigas e confusões com criminosos, mergulhando em uma trama que mistura humor e crime.

O Último Azul (Cinema)

Premiado em Berlim com o Urso de Prata, o filme acompanha Tereza (Denise Weinberg), de 77 anos, em uma última viagem pela Amazônia antes de ser exilada por um regime distópico que descarta os idosos, refletindo sobre memória, liberdade e resistência.

Os Roses: Até Que A Morte Os Separe (Cinema)