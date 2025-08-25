Filme brasileiro premiado, IA maligna e comédia: 5 lançamentos da semana

De comédias ácidas e sátiras futuristas a dramas intensos e promessas brasileiras ao Oscar, os próximos dias trazem estreias para todos os gostos, tanto no streaming quanto nos cinemas.
25/08
Upload: 4ª temporada (Prime Video)
Na última temporada da comédia sci-fi, Nathan (Robbie Amel) e Nora (Andy Allo) enfrentam uma IA que ameaça dominar Lakeview e o mundo real, enquanto decisões éticas, conspirações corporativas e dilemas do amor atravessam o desfecho da série.
27/08
It's Always Sunny in Philadelphia: 17ª temporada (Disney+)
O grupo caótico da Filadélfia retorna com planos cada vez mais absurdos, incluindo um crossover com "Abbott Elementary".
28/08
Ladrões (Cinema)
Austin Butler vive um jovem que só iria cuidar dos gatos do vizinho acaba envolvido em dívidas, brigas e confusões com criminosos, mergulhando em uma trama que mistura humor e crime.
O Último Azul (Cinema)
Premiado em Berlim com o Urso de Prata, o filme acompanha Tereza (Denise Weinberg), de 77 anos, em uma última viagem pela Amazônia antes de ser exilada por um regime distópico que descarta os idosos, refletindo sobre memória, liberdade e resistência.
Os Roses: Até Que A Morte Os Separe (Cinema)
Olivia Colman e Benedict Cumberbatch interpretam casal aparentemente perfeito que vê o casamento se transformar em uma guerra doméstica cheia de ressentimentos, rivalidade e humor ácido após o marido perder o emprego e revelar magoas escondidas da esposa.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.