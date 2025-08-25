Filho de Faustão, João Silva abre o jogo sobre privilégios e comparações

Ele disse acreditar que poder seguir o legado do pai é um 'privilégio'. "A gente começa muito na frente, herdando esse público. Tudo quanto é lugar, tem a continuação dos filhos", disse ele a Barbara Saryne e Chico Barney.

O apresentador acredita que as comparações com o pai são poucas. "Perto do privilégio que a gente tem, das vantagens que a gente tem, principalmente no começo, eu vou reclamar de comparação?"

Acho uma injustiça da parte dos artistas filhos que reclamam sobre isso João Silva

O filho de Faustão disse que gosta de como o SBT o encaixou após Virgínia na programação dos sábados. "O sábado eles estão arriscando. Com o Eita Lucas, com o próprio Lucas Neto de manhã, com a Virgínia e agora comigo."

João revelou que se inspira em Patrícia Abravanel, que assumiu o posto do pai em seu programa. Além da filha de Silvio Santos, também tem como referência Tiago Leifert, Celso Portiolli e Luciano Huck, que, segundo ele, apesar de "não ser o cara com as melhores piadas e a melhor dicção, ele se entrega na produção, no comercial e ama o que faz".

Faustão vê o novo programa do filho em uma emissora que nunca trabalhou como uma conquista, segundo João. "Ele é fundamental nesse processo inteiro. Ele tá muito entusiasmado. Ele elogiou muito minha mãe por conseguir juntar, de fato, uma brincadeira que ela mexe com o cotidiano da pessoa."