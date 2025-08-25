Filho de Faustão, João Silva abre o jogo sobre privilégios e comparações

João Silva, 21, revelou não se importar com comparações com o pai, Faustão, 75, e disse que acha uma 'injustiça' quando filhos de outras personalidades reclamam disso.
João estreou o 'Programa do João' e fez festa para comemorar a estreia. A atração estreou em 10 de agosto no SBT, exibida aos sábados após o 'Sabadou com Virgínia', e teve entrevista com Neymar.
Estou muito grato. O SBT foi muito generoso comigo. As coisas estão indo muito bem, muito melhor do que eu imaginava disse João Silva no Central Splash
Ele disse acreditar que poder seguir o legado do pai é um 'privilégio'. "A gente começa muito na frente, herdando esse público. Tudo quanto é lugar, tem a continuação dos filhos", disse ele a Barbara Saryne e Chico Barney.
O apresentador acredita que as comparações com o pai são poucas. "Perto do privilégio que a gente tem, das vantagens que a gente tem, principalmente no começo, eu vou reclamar de comparação?"
Acho uma injustiça da parte dos artistas filhos que reclamam sobre isso João Silva
O filho de Faustão disse que gosta de como o SBT o encaixou após Virgínia na programação dos sábados. "O sábado eles estão arriscando. Com o Eita Lucas, com o próprio Lucas Neto de manhã, com a Virgínia e agora comigo."
João revelou que se inspira em Patrícia Abravanel, que assumiu o posto do pai em seu programa. Além da filha de Silvio Santos, também tem como referência Tiago Leifert, Celso Portiolli e Luciano Huck, que, segundo ele, apesar de "não ser o cara com as melhores piadas e a melhor dicção, ele se entrega na produção, no comercial e ama o que faz".
Faustão vê o novo programa do filho em uma emissora que nunca trabalhou como uma conquista, segundo João. "Ele é fundamental nesse processo inteiro. Ele tá muito entusiasmado. Ele elogiou muito minha mãe por conseguir juntar, de fato, uma brincadeira que ela mexe com o cotidiano da pessoa."
Ele tem desejo de apresentar um reality show, mas nunca participaria. "Deus me livre, eu tenho vergonha. Hoje em dia, qualquer coisa que você fala também acaba com a vida."
E contou que tem vivido o melhor momento da vida, com a recuperação do pai e um novo momento na carreira. "Os números da audiência estão indo muito bem."
