SplashUOL
Assine UOL
Central Splash Manhã

Filho de Faustão, João Silva abre o jogo sobre privilégios e comparações

De Splash, São Paulo
Siga o Splash no

João Silva, 21, revelou não se importar com comparações com o pai, Faustão, 75, e disse que acha uma 'injustiça' quando filhos de outras personalidades reclamam disso.

O que aconteceu

João estreou o 'Programa do João' e fez festa para comemorar a estreia. A atração estreou em 10 de agosto no SBT, exibida aos sábados após o 'Sabadou com Virgínia', e teve entrevista com Neymar.

Estou muito grato. O SBT foi muito generoso comigo. As coisas estão indo muito bem, muito melhor do que eu imaginava disse João Silva no Central Splash

Ele disse acreditar que poder seguir o legado do pai é um 'privilégio'. "A gente começa muito na frente, herdando esse público. Tudo quanto é lugar, tem a continuação dos filhos", disse ele a Barbara Saryne e Chico Barney.

O apresentador acredita que as comparações com o pai são poucas. "Perto do privilégio que a gente tem, das vantagens que a gente tem, principalmente no começo, eu vou reclamar de comparação?"

Acho uma injustiça da parte dos artistas filhos que reclamam sobre isso João Silva

O filho de Faustão disse que gosta de como o SBT o encaixou após Virgínia na programação dos sábados. "O sábado eles estão arriscando. Com o Eita Lucas, com o próprio Lucas Neto de manhã, com a Virgínia e agora comigo."

João revelou que se inspira em Patrícia Abravanel, que assumiu o posto do pai em seu programa. Além da filha de Silvio Santos, também tem como referência Tiago Leifert, Celso Portiolli e Luciano Huck, que, segundo ele, apesar de "não ser o cara com as melhores piadas e a melhor dicção, ele se entrega na produção, no comercial e ama o que faz".

Faustão vê o novo programa do filho em uma emissora que nunca trabalhou como uma conquista, segundo João. "Ele é fundamental nesse processo inteiro. Ele tá muito entusiasmado. Ele elogiou muito minha mãe por conseguir juntar, de fato, uma brincadeira que ela mexe com o cotidiano da pessoa."

Continua após a publicidade

Ele tem desejo de apresentar um reality show, mas nunca participaria. "Deus me livre, eu tenho vergonha. Hoje em dia, qualquer coisa que você fala também acaba com a vida."

E contou que tem vivido o melhor momento da vida, com a recuperação do pai e um novo momento na carreira. "Os números da audiência estão indo muito bem."

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.