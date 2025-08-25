SplashUOL
Êta Mundo Melhor!

Ficou doido? Samir tenta melhorar a vida de Zulma em 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Samir (Davi Malizia) e Zulma (Heloisa Périssé) em 'Êta Mundo Melhor'
Samir (Davi Malizia) e Zulma (Heloisa Périssé) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Amanhã, terça-feira (26), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Samir vai tentar, de certo modo, melhorar a vida de Zulma.

O que vai acontecer

Ernesto chantageia Zulma. Mais tarde, Samir planeja expulsar Ernesto da casa de Zulma, sem saber que isso ajudaria muito a vilã.

Cunegundes afirma a Candinho que Dita e Quincas estão juntos. Depois, Quincas procura Candinho.

Estela revela a Celso que viveu com outro homem no passado. Depois, a enfermeira desabafa com Dita sobre a reação de Celso a seu passado.

Zé dos Porcos protege Jurema de Maria Divina e Medeia. Araújo ameaça demitir Alarico caso ele fale novamente a verdade sobre os ingredientes dos biscoitos.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

