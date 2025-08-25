João Silva elogia beijo de Cariúcha em sua festa: 'Achei maravilhoso'

João Silva, apresentador do SBT e filho de Fausto Silva, comentou com bom humor a repercussão do beijo entre o filho de Gugu João Augusto Liberato e Cariúcha em festa promovida por ele. O evento também marcou o sucesso de seu novo programa e ganhou destaque nas redes sociais.
Sabe o que é legal, Chico? Que essas festas sociais normalmente são chatas. Porque todo mundo fica naquela social, não vira nada. E lá virou mesmo, tanto é que deu tudo isso, né? Mas eu só tenho a, de novo, agradecer todo mundo que foi, agradecer à Cariúcha, agradecer ao João pelo sucesso.
João Silva, apresentador do SBT
Eu achei maravilhoso. É, achei espetacular. Então, de novo, agradeço aos dois, porque virou um puta assunto por causa deles, né?
João Silva, apresentador do SBT
Festa boa tem que ter de tudo, né? Ter gente completamente uma diferente da outra, porque quando se encontra as pessoas realmente se divertem, e a oportunidade que elas têm de conhecer pessoas novas.
João Silva, apresentador do SBT
LIVES
- Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.
Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.