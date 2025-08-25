João Silva elogia beijo de Cariúcha em sua festa: 'Achei maravilhoso'

João Silva, apresentador do SBT e filho de Fausto Silva, comentou com bom humor a repercussão do beijo entre o filho de Gugu João Augusto Liberato e Cariúcha em festa promovida por ele. O evento também marcou o sucesso de seu novo programa e ganhou destaque nas redes sociais.

Sabe o que é legal, Chico? Que essas festas sociais normalmente são chatas. Porque todo mundo fica naquela social, não vira nada. E lá virou mesmo, tanto é que deu tudo isso, né? Mas eu só tenho a, de novo, agradecer todo mundo que foi, agradecer à Cariúcha, agradecer ao João pelo sucesso.

João Silva, apresentador do SBT