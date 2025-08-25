Homem que ameaçava Felca e vendia pornografia infantil é preso em PE

A Polícia Civil de São Paulo acaba de prender em Pernambuco um indivíduo que ameaçou o youtuber Felca após as suas denúncias. Um belo trabalho de investigação que levou até a esse criminoso que, além das ameaças, vendia material infantil nas redes. -- Guilherme Derrite (@DerriteSP) August 25, 2025

Outro homem foi preso em flagrante. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele foi flagrado cometendo o crime de invasão de dispositivo informático.

Quebra de sigilo no e-mail

No dia 17 de agosto, Felca conseguiu que o Google fornecesse dados de um homem que o ameaçava. Após liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a Google Brasil teve 24 horas para conceder todos os dados de identificação vinculados à conta de e-mail utilizada nas ameaças, incluindo: IPs de acesso dos últimos seis meses, portas lógicas de origem, registros detalhados de data e horário e dados cadastrais do usuário.

Segundo o pedido de seus advogados, Felca recebeu e-mails intimidatórios que fazem referência direta ao vídeo em que o youtuber expôs as acusações contra o influenciador Hytalo Santos. O documento aponta que o conteúdo continha ameaças explícitas à sua vida, com os dizeres: "prepara pra morrer vc vai pagar com a sua vida" e "vc vai morrer se prepara por sua vida vc corre risco e vai pagar com a vida", além de imputações falsas de pedofila.

O vídeo de Felca

Felca fez um vídeo sobre adultização e denunciou produtores de conteúdo. O vídeo de 50 minutos tem mais de 48 milhões de visualizações no Youtube. Nele, Felca denuncia alguns influenciadores e também cobra as plataformas que permitem a exposição e sexualização de menores — e monetizam os vídeos.