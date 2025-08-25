Homem que ameaçava Felca e vendia pornografia infantil é preso em PE

A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje um homem que enviava ameaças ao youtuber Felca e vendia pornografia infantil.
O que aconteceu
Ele foi preso em Olinda, numa operação com apoio da Polícia Civil de Pernambuco. Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão temporária em investigação que apura crimes de ameaça, perseguição e associação criminosa praticados em ambiente virtual.
O homem vendia pornografia infantil. A informação foi divulgada por Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, no X: "Um belo trabalho de investigação que levou até a esse criminoso que, além das ameaças, vendia material infantil nas redes".
A Polícia Civil de São Paulo acaba de prender em Pernambuco um indivíduo que ameaçou o youtuber Felca após as suas denúncias. Um belo trabalho de investigação que levou até a esse criminoso que, além das ameaças, vendia material infantil nas redes.-- Guilherme Derrite (@DerriteSP) August 25, 2025
Outro homem foi preso em flagrante. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele foi flagrado cometendo o crime de invasão de dispositivo informático.
Quebra de sigilo no e-mail
No dia 17 de agosto, Felca conseguiu que o Google fornecesse dados de um homem que o ameaçava. Após liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a Google Brasil teve 24 horas para conceder todos os dados de identificação vinculados à conta de e-mail utilizada nas ameaças, incluindo: IPs de acesso dos últimos seis meses, portas lógicas de origem, registros detalhados de data e horário e dados cadastrais do usuário.
Segundo o pedido de seus advogados, Felca recebeu e-mails intimidatórios que fazem referência direta ao vídeo em que o youtuber expôs as acusações contra o influenciador Hytalo Santos. O documento aponta que o conteúdo continha ameaças explícitas à sua vida, com os dizeres: "prepara pra morrer vc vai pagar com a sua vida" e "vc vai morrer se prepara por sua vida vc corre risco e vai pagar com a vida", além de imputações falsas de pedofila.
O vídeo de Felca
Felca fez um vídeo sobre adultização e denunciou produtores de conteúdo. O vídeo de 50 minutos tem mais de 48 milhões de visualizações no Youtube. Nele, Felca denuncia alguns influenciadores e também cobra as plataformas que permitem a exposição e sexualização de menores — e monetizam os vídeos.
O influenciador Hytalo Santos é um dos alvos da denúncia no vídeo de Felca. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostrava os menores se beijando, fazia perguntas como "já pulou a cerca?", "já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".
Hytalo e o marido Israel foram presos no dia 15 de agosto em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Juiz decretou prisão preventiva alegando "indícios de participação do indiciado" em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.
Defesa do influenciador chamou prisão de "medida extrema". Ao UOL, o advogado de Hytalo afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo da decisão, mas disse que vai tomar "todas as medidas judiciais cabíveis" para resguardar os direitos do influenciador.
Hytalo Santos é investigado desde 2024 pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele também é suspeito de cometer crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. O MP afirmou que o vazamento de informações sigilosas sobre o caso prejudica a investigação.
O influenciador foi derrubado das redes sociais e proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do MP da Paraíba, em uma ação civil pública.
