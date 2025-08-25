Estreante em 'Êta Mundo Melhor': atriz mirim vive sonho como amiga de Samir

A atriz mirim Marina Cypriano, 11, está vivendo um sonho. Natural de Piracicaba, no interior de São Paulo, ela se mudou no início do ano para o Rio de Janeiro para se dedicar à carreira artística e, agora, aparece na novela das seis da Globo, "Êta Mundo Melhor".
Primeiros passos na TV
Na trama, Marina interpreta Felícia, grande amiga de Samir (Davi Malizia), filho perdido de Candinho (Sérgio Guizé). "A minha personagem é amiga do filho perdido do Candinho. É meiga e acolhe o menino que sofre em busca do seu pai".
O papel marca a estreia oficial da atriz na TV. "Já fiz figuração, mas esse é o meu primeiro trabalho oficial. É um momento de novidades, muito aprendizado, e tem sido incrível."
Marina revela que o processo até conquistar o papel exigiu dedicação. "O teste foi muito concorrido. Estudei muito com a ajuda da minha mãe e me joguei. Quando recebi a notícia, chorei muito de emoção."
Formação e paixão pela arte
Apesar da pouca idade, Marina já acumula experiências no cinema, como o longa "Flora", dirigido por Beto Oliveira, e o curta "O Protesto", de Rud Lagemann. Além disso, ela participa de campanhas publicitárias, canta, dança e recentemente iniciou um curso de dublagem.
Marina diz se sentir honrada em trabalhar com um elenco experiente e com a direção de Amora Mautner. "Quando eu soube, fiquei chocada. Para mim, é uma honra trabalhar com pessoas tão importantes para a TV. Me sinto muito honrada de fazer parte dessa obra maravilhosa."
Determinada, ela segue se dedicando intensamente à carreira. "Estou vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida e quero aprender cada vez mais."
O desafio é dar características à personagem sem perder o lado engraçado das coisas. Consegui construir isso com a ajuda da preparadora da Globo.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
