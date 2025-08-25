Estreante em 'Êta Mundo Melhor': atriz mirim vive sonho como amiga de Samir

O papel marca a estreia oficial da atriz na TV. "Já fiz figuração, mas esse é o meu primeiro trabalho oficial. É um momento de novidades, muito aprendizado, e tem sido incrível."

Marina revela que o processo até conquistar o papel exigiu dedicação. "O teste foi muito concorrido. Estudei muito com a ajuda da minha mãe e me joguei. Quando recebi a notícia, chorei muito de emoção."

Formação e paixão pela arte

Apesar da pouca idade, Marina já acumula experiências no cinema, como o longa "Flora", dirigido por Beto Oliveira, e o curta "O Protesto", de Rud Lagemann. Além disso, ela participa de campanhas publicitárias, canta, dança e recentemente iniciou um curso de dublagem.

Marina diz se sentir honrada em trabalhar com um elenco experiente e com a direção de Amora Mautner. "Quando eu soube, fiquei chocada. Para mim, é uma honra trabalhar com pessoas tão importantes para a TV. Me sinto muito honrada de fazer parte dessa obra maravilhosa."