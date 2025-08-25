'Êta Mundo Melhor!' hoje (25): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (25) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Celso afirma a Candinho que revelará tudo o que fez ao amigo. Candinho convence Estela a impedir a partida de Celso. Tamires chantageia o Comendador, e esconde a mala de dinheiro de Ernesto. Estela e Celso decidem ficar juntos, e ele desiste de revelar suas falcatruas para Candinho. Francine descobre o dinheiro de Tamires. Zé dos Porcos comemora a volta da porca Jurema. Sabiá decide procurar por Ernesto. Estela pede conselho a Dita sobre seu passado e Celso. Cunegundes arma para que Candinho acredite que Dita ainda está com Quincas.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
