Estrela da Casa: Juceir e Daniel ganham imunidade no reality musical

Juceir, representante do pop romântico, se apresentou ao som de "Corazón Partío". Já Daniel foi o responsável por fechar a noite no ritmo gospel cantando "Jeová Jireh".

Com a imunidade, eles não correm o risco de serem eliminados na quinta, após a segunda apresentação musical.

Próximos dias

Na terça vai rolar um show ao vivo com Michel Teló. Além disso, Xuxa e Angelica participarão de uma dinâmica com os competidores, valendo mais uma imunidade.

Na quarta eles ensaiam para a apresentação de quinta-feira, no Festival. No fim, um dos cantores deixará a competição.