Estrela da Casa: Juceir e Daniel ganham imunidade no reality musical

A segunda temporada do Estrela da Casa, reality musical da Globo, estreou na noite de hoje. Os 14 participantes se apresentaram e os dois mais votados pelo público saíram na frente.
O que aconteceu
Na noite de estreia, os competidores se apresentaram individualmente ao vivo. Juceir Jr., 35, e Daniel Sobral, 33, foram os mais votados pelo público e estão imunes a primeira eliminação, na quinta.
Juceir, representante do pop romântico, se apresentou ao som de "Corazón Partío". Já Daniel foi o responsável por fechar a noite no ritmo gospel cantando "Jeová Jireh".
Com a imunidade, eles não correm o risco de serem eliminados na quinta, após a segunda apresentação musical.
Próximos dias
Na terça vai rolar um show ao vivo com Michel Teló. Além disso, Xuxa e Angelica participarão de uma dinâmica com os competidores, valendo mais uma imunidade.
Na quarta eles ensaiam para a apresentação de quinta-feira, no Festival. No fim, um dos cantores deixará a competição.
