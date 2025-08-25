SplashUOL
Estrela da Casa: Juceir e Daniel ganham imunidade no reality musical

Colaboração para Splas, em São Paulo
Estrela da Casa: Juceir e Daniel são os primeiros imunes
Estrela da Casa: Juceir e Daniel são os primeiros imunes Imagem: Reprodução/Globoplay

A segunda temporada do Estrela da Casa, reality musical da Globo, estreou na noite de hoje. Os 14 participantes se apresentaram e os dois mais votados pelo público saíram na frente.

O que aconteceu

Na noite de estreia, os competidores se apresentaram individualmente ao vivo. Juceir Jr., 35, e Daniel Sobral, 33, foram os mais votados pelo público e estão imunes a primeira eliminação, na quinta.

Estrela da Casa: ranking da primeira apresentação ao vivo da 2ª temporada
Estrela da Casa: ranking da primeira apresentação ao vivo da 2ª temporada Imagem: Reprodução/Globo

Juceir, representante do pop romântico, se apresentou ao som de "Corazón Partío". Já Daniel foi o responsável por fechar a noite no ritmo gospel cantando "Jeová Jireh".

Com a imunidade, eles não correm o risco de serem eliminados na quinta, após a segunda apresentação musical.

Próximos dias

Na terça vai rolar um show ao vivo com Michel Teló. Além disso, Xuxa e Angelica participarão de uma dinâmica com os competidores, valendo mais uma imunidade.

Na quarta eles ensaiam para a apresentação de quinta-feira, no Festival. No fim, um dos cantores deixará a competição.

