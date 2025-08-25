SplashUOL
Estrela da Casa estreia com anúncio de prêmio milionário ao campeão; veja

De Splash, em São Paulo
Estrela da Casa: elenco fez apresentações na estreia do reality musical
Estrela da Casa: elenco fez apresentações na estreia do reality musical Imagem: Reprodução/Globo

A estreia do Estrela da Casa, na noite de hoje, apresentou os 14 participantes ao público de forma oficial. O reality show musical da Globo também informou que o prêmio ao vencedor da segunda temporada será dobrado.

O que aconteceu

A apresentadora Ana Clara revelou que o prêmio já dobrou de R$ 500 mil para R$ 1 milhão. Além disso, o prêmio irá aumentar a cada semana.

O vencedor desta edição levaria para casa R$ 500 mil, não leva mais, porque o Mercado Pago dobrou o valor do prêmio. Eles colocaram mais R$ 500 mil reais. Então, a gente vai começar com o prêmio de R$ 1 milhão de reais. Ana Clara

A estreia do Estrela da Casa apresentou os 14 novos participantes ao público via apresentações. Após avaliação do público dos shows, os participantes Juceir Jr e Daniel Sobral ganharam imunidade.

Nesta primeira semana de reality show, os participantes terão surpresas, mas precisarão ficar atentos para evitar a eliminação. Eles terão momento especial com o mentor Michel Teló, serão surpreendidos pela presença de Angélica e Eliana na Prova do Jingle e farão show no Festival da Temporada para garantir a permanência para próxima semana — fora os dois ilumines.

