Estrela da Casa estreia com anúncio de prêmio milionário ao campeão; veja

A estreia do Estrela da Casa, na noite de hoje, apresentou os 14 participantes ao público de forma oficial. O reality show musical da Globo também informou que o prêmio ao vencedor da segunda temporada será dobrado.
O que aconteceu
A apresentadora Ana Clara revelou que o prêmio já dobrou de R$ 500 mil para R$ 1 milhão. Além disso, o prêmio irá aumentar a cada semana.
O vencedor desta edição levaria para casa R$ 500 mil, não leva mais, porque o Mercado Pago dobrou o valor do prêmio. Eles colocaram mais R$ 500 mil reais. Então, a gente vai começar com o prêmio de R$ 1 milhão de reais. Ana Clara
A estreia do Estrela da Casa apresentou os 14 novos participantes ao público via apresentações. Após avaliação do público dos shows, os participantes Juceir Jr e Daniel Sobral ganharam imunidade.
JUCEIR JÚNIOR E DANIEL SOBRAL SÃO OS DOIS PRIMEIROS IMUNES NESSA SEMANA, AMARAM? #EstrelaDaCasa ? pic.twitter.com/qYc7CQuFES-- TV Globo (@tvglobo) August 26, 2025
Nesta primeira semana de reality show, os participantes terão surpresas, mas precisarão ficar atentos para evitar a eliminação. Eles terão momento especial com o mentor Michel Teló, serão surpreendidos pela presença de Angélica e Eliana na Prova do Jingle e farão show no Festival da Temporada para garantir a permanência para próxima semana — fora os dois ilumines.
