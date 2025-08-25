Estrela da Casa estreia com anúncio de prêmio milionário ao campeão; veja

A estreia do Estrela da Casa, na noite de hoje, apresentou os 14 participantes ao público de forma oficial. O reality show musical da Globo também informou que o prêmio ao vencedor da segunda temporada será dobrado.

O que aconteceu

A apresentadora Ana Clara revelou que o prêmio já dobrou de R$ 500 mil para R$ 1 milhão. Além disso, o prêmio irá aumentar a cada semana.