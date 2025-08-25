Estela é culpada? Por amor, Celso desiste de redenção em Êta Mundo Melhor!

Hoje, segunda-feira (25), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Estela vai fazer, sem querer, Celso desistir de se redimir para Candinho. Entenda.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Celso afirma a Candinho que revelará tudo o que fez ao amigo. E, convencida por Candinho, Estela impede a partida de Celso e o casal decide ficar junto.
Com isso, Celso desiste de revelar suas falcatruas para Candinho. Mais tarde, Estela pede conselho a Dita sobre seu passado e Celso.
Também nesta segunda, Tamires chantageia o Comendador, e esconde a mala de dinheiro de Ernesto. Logo depois, Francine descobre o dinheiro de Tamires e Sabiá decide procurar por Ernesto.
Em outro núcleo, Zé dos Porcos comemora a volta da porca Jurema. No fim do capítulo, Cunegundes arma para que Candinho acredite que Dita ainda está com Quincas.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.