Nem precisa de DNA: Davi ajuda pai biológico em cena intensa de Dona de Mim

Na verdade, Jaques é pai biológico de Davi. Em breve o vilão deve descobrir que o irmão era estéril e que Davi e Ayla são frutos de um relacionamento que teve com a cunhada, Olívia.

Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Depois, Rosa repreende as atitudes de Jaques, que tenta responsabilizar Leo por colocá-lo contra a mãe. Em cenas seguintes, Tânia provoca Jaques diante de Ricardo e o vilão arma contra Leo.

Ainda nesta terça, Alan vai ao salão de Ryan e o flagra com Vespa e Durval. Jaques garante a Filipa que deseja protegê-la. Vespa e Durval agridem Lucas para ameaçar Ryan. Marlon pede que Kami evite ir ao salão às segundas-feiras.

