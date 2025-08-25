Nem precisa de DNA: Davi ajuda pai biológico em cena intensa de Dona de Mim

Amanhã (26), Davi (Rafael Vitti) vai defender o vilão de "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Uma briga envolvendo Jaques e os herdeiros da Boaz começa novamente. Samuel afirma a Jaques que Rosa está bem, protegendo a avó. Mas, ao contrário do irmão, Davi defende o "tio".
Na verdade, Jaques é pai biológico de Davi. Em breve o vilão deve descobrir que o irmão era estéril e que Davi e Ayla são frutos de um relacionamento que teve com a cunhada, Olívia.
Depois, Rosa repreende as atitudes de Jaques, que tenta responsabilizar Leo por colocá-lo contra a mãe. Em cenas seguintes, Tânia provoca Jaques diante de Ricardo e o vilão arma contra Leo.
Ainda nesta terça, Alan vai ao salão de Ryan e o flagra com Vespa e Durval. Jaques garante a Filipa que deseja protegê-la. Vespa e Durval agridem Lucas para ameaçar Ryan. Marlon pede que Kami evite ir ao salão às segundas-feiras.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
